ÍµÈ¹°¹Ô¡¡²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤óÂè£²»Ò½Ð»º¤ò¥µ¥é¥ê¤ÈÊó¹ð¡Ö»ä¤Ïº£¡¢·ãÎõ¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¡¦²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè£²»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥é¥ê¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Î·ëº§¡õÂè£±»ÒÃÂÀ¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î£²¿Í¤ä¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤Ê¤Éà¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ·Ý¿Íá¤¬½Ð»º¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö£µ£°¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¦À¾ËÙÎ¼¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿Ø¤¬¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡×¤È´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤«¤¯¸À¤¦»ä¤âÂè£²»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥Ü¥½¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿Ø¤Ï¡Ö¥®¥ã¥°¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÂè£²»Ò¡¢£²¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿Ø¤¬¤ä¤Ã¤ÈËÜÅö¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢£²½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÊ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£º£Æü¤â¤â¤¦¤»¤Ã¤»¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢»Ò¶¡¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡Ä»ä¤Ïº£¡¢·ãÎõ¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ü¥ä¥Àá¡£
¡¡À¾ËÙ¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£