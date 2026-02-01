ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS」のØMI（３８）が１日、千葉・幕張メッセで約４年ぶりとなるソロ公演３Days「ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜」のファイナル公演を開催した。

同公演では、２０２４年に始まったプロジェクト「THE FUSION」を通してØMIが感じた過去・現在・未来の可能性を３日間で表現した。この日は、三浦大知やBENI、EXILE TAKAHIRO、EXILE NAOTO、CBらファイナルにふさわしい豪華なゲストが多数出演。三浦、山下智久、ＳＫＹ−ＨＩとのコラボ楽曲が収録された１月２８日発売のNEW EP「THE FUSION」を軸に全２０曲を歌唱した。

ØMIは「リスペクトする仲間、先輩、後輩。本当にみんなが来てくれて今日のステージは最高に彩られたんじゃないかと思います」と充実の表情だ。３日間で６万人を動員し「愛されてるなと実感しております」とファンの愛を受け止めた。

ソロとしてＦＣイベントツアーを７月から開催。グループとしても１５周年記念のスタジアムライブとドームツアーが控えており、今年も大車輪の働きを見せる１年となる。メンバーとの関係性は「熟年夫婦みたいなもの」だ。先日も７人でプライベートの時間を過ごし、今後の歩みを共有した。

「１６年目のグループが一人も欠けることなく同じ方向を向いていることは、当たり前のようで当たり前じゃないということを、僕ら７人がちゃんと再認識できている状況です。力強いものを今年１年間届け続けたいと思います」と気を吐いた。