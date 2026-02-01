お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）と池田直人（32）が1日、都内でパーソナリティーを務めるTOKYO FM「月曜喋るズ『エフエムレインボー』」（月曜後8・00）のイベントを行った。番組イベントは初開催で、池田は「いつもコーナーで電話で話している方も来てくださっていて、お会いしてみると“こういう人だったんだ”と。僕たちも初めてリスナーの皆さんと会えてうれしかったです」と笑顔。ジャンボは「会場が一つになっている感じ。見応えがあったんじゃないかなと思います」と充実した表情を見せた。

リスナーからの相談に真剣に答える「ジャンボたかおの 俺がお前らを抱きしめてやる！！！」では、ジャンボが相談者を実際に抱きしめるリアルイベントならではの計らい。「名探偵 池田平次」「歌舞伎役者 池田ビジュ之助」といった、池田扮（ふん）するキャラクターも登場し、集まったファンを沸かせた。

次回の展望を聞かれると、ジャンボは「好きなアーティストさんを呼んで“エフエムレインボーフェス”をやりたい」と意欲的。日向坂46の大ファンで、「「4期生と『見たことない魔物』を踊りたい」と共演を熱望。4期生による楽曲「見たことない魔物」は、ジャンボが「人生で一番緊張した」と語る「キングオブコント」決勝の出番前に聴いて気持ちを高めていた思い入れのある一曲だ。ジャンボは「4期生と『見たことない魔物』踊るってなったら、俺死ぬ気でやるよ。ウソみたいな切れで。信じてくれ」と力強く語った。