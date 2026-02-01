衆院選（８日投開票）は１日、選挙戦の折り返しを迎え、与野党の党首らは全国の接戦区などを飛び回って支援を訴えた。

各党とも後半戦に向け、戦略的に有権者への浸透を図る構えだ。

高市首相（自民党総裁）は同日、愛知、岐阜両県に入り、５か所で演説した。２０２４年衆院選では、自民は愛知県の１６小選挙区で３勝に終わっており、首相は同県一宮市での街頭演説で「成長分野への官民投資をする。日本の経済を強くしていく」と訴えた。

日本維新の会の吉村代表は、地元・関西で足場固めに奔走した。和歌山県紀の川市では「身を切る改革」の実績をアピールし、「日本の政治を前に進めるため、アクセル役の力が必要だ」と呼びかけた。

一方、中道改革連合の野田共同代表は、東京都内の接戦区を重点的に回った。２４年衆院選は自民派閥の政治資金問題を受け、立憲民主党が東京都内３０小選挙区のうち半数を制した。野田氏はＪＲ渋谷駅前で「（政治資金問題を）反省していないどころか、開き直っている」と首相を批判した。

東海、関東の４都県を回ったのは国民民主党の玉木代表だ。愛知県長久手市では「日本で一番の激戦区」と危機感をあらわにし、「国民民主を野党第１党にしてください」と強調した。

参政党の神谷代表は全選挙区に候補者を擁立した都内を回り、武蔵野市で「外国人を入れすぎないことが大事だ」と述べ、受け入れ規制の強化を訴えた。

共産党の田村委員長は千葉県と都内で浸透を図った。ＪＲ新宿駅前では「大軍拡はやめてくれという声が国会に響くことが必要だ」と力を込めた。れいわ新選組の高井幹事長は福岡県などでてこ入れを図り、ＪＲ博多駅前で「消費税廃止は結党以来訴えてきた柱の政策だ」とアピールした。