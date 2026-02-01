[2.1 オランダ・エールディビジ第21節](スタディオン・ヴォウデステイン)

※20:15開始

<出場メンバー>

[エクセルシオール]

先発

GK 1 S. van Gassel

DF 2 I. Bronkhorst

DF 3 R. Meissen

DF 4 C. Widell

DF 12 A. Zagré

MF 7 E. Hansson

MF 10 N. Naujoks

MF 20 L. Hartjes

MF 23 I. Yegoian

MF 30 D. Sanches Fernandes

FW 33 J. Bergraaf

控え

GK 16 C. Raatsie

DF 5 S. Henderikx

DF 14 L. Schouten

DF 15 S. Janssen

DF 17 N. Martens

MF 6 A. Carlén

MF 18 C. Nadje

FW 11 G. de Regt

FW 26 M. Jonathans

FW 29 M. van Duinen

監督

Ruben den Uil

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 52 P. Reverson

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 55 T. Peters

MF 57 J. Johnson

MF 68 A. Ouazane

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

監督

Fred Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります