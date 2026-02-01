エクセルシオールvsアヤックス スタメン発表
[2.1 オランダ・エールディビジ第21節](スタディオン・ヴォウデステイン)
※20:15開始
<出場メンバー>
[エクセルシオール]
先発
GK 1 S. van Gassel
DF 2 I. Bronkhorst
DF 3 R. Meissen
DF 4 C. Widell
DF 12 A. Zagré
MF 7 E. Hansson
MF 10 N. Naujoks
MF 20 L. Hartjes
MF 23 I. Yegoian
MF 30 D. Sanches Fernandes
FW 33 J. Bergraaf
控え
GK 16 C. Raatsie
DF 5 S. Henderikx
DF 14 L. Schouten
DF 15 S. Janssen
DF 17 N. Martens
MF 6 A. Carlén
MF 18 C. Nadje
FW 11 G. de Regt
FW 26 M. Jonathans
FW 29 M. van Duinen
監督
Ruben den Uil
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 55 T. Peters
MF 57 J. Johnson
MF 68 A. Ouazane
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります