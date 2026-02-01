太もも裏と体幹を同時に刺激。座ったままでOK【下半身ラインを底上げする】簡単習慣
下半身が重たく見える原因は、太もも裏と体幹の筋力低下が重なっているケースが少なくありません。特に座り時間が長い人だと、ヒップラインや太もも裏が使われにくく、シルエットが崩れやすい傾向に。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヒップウォーキング】です。床に座ったまま行えて体幹も同時に使えるため、無理なく下半身全体にアプローチできます。
ヒップウォーキング
（１）両脚を真っ直ぐ伸ばして床に座り、両腕を直角に曲げる
（２）脚の付け根を前に出すイメージで、お尻を使って歩く
▲前方へ10歩進み、後方へ10歩戻ります
これを“１日あたり３セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹の筋肉に力を入れた状態で行うこと」、「背筋を真っ直ぐ伸ばした姿勢をキープすること」の２つがポイント。進行方向に姿勢が前傾または後傾しないように注意しましょう。下半身ラインは、激しい運動よりも「正しく使う動き」を習慣化することが近道。ぜひ無理のないペースで続けてみてください。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
