すぐリバウンドする人と、体型が安定する人。その差は“やり方”ではなく習慣です
頑張ってダイエットしても、気づけば元に戻ってしまう。そんな経験を何度も繰り返していませんか？一方で、特別なことをしていなさそうなのに、体型が安定している人もいます。この違いは、意志の強さではなく、日常の中で無理なく続けられる習慣を作れているかどうかなのです。
短期集中は、続かない前提になりやすい
短期集中的に食事を極端に減らしたり、急に運動量を増やしたりすると、体重は一時的に落ちやすくなります。ただ、その生活をずっと続けられるかというと、現実的には難しいもの。体型が安定している人は、「これなら毎日できる」と思える行動だけを選び、生活に組み込んでいます。
体重より“生活の流れ”を整えている
体重計の数字ばかり気にしていると、少し増えただけで気持ちが折れやすくなります。体型キープできる人は、睡眠時間や食事のタイミング、日常の活動量など、生活全体の流れを重視しているもの。流れが整えば、体重も自然と安定しやすくなっていくのです。
できなかった日を“失敗”にしない
忙しくて運動できない日や、外食が続く週もあります。そんな時に「またダメだった」と自分を責めてしまうと、続ける意欲が削がれてしまいます。体型が安定している人は、「今日は休み、また戻せばいい」と切り替えるのが上手。続けることを最優先にしているのです。
体型を安定させるいちばんの近道は、完璧な方法を探すことではなく、続けられる形に整えること。小さくても、毎日の生活に溶け込む行動を一つ作るだけで、体は確実に変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っても痩せない…。40代以降、ダイエットが停滞する本当の原因は「日常の活動量不足」