バレバレですよ。浮気中と断言できる「決定的証拠」３つ
浮気中の男性は警戒心が高いため、なかなかボロを出さないものですが、意外と見落としているポイントがあるもの。
そこで今回は、浮気中と断言できる「決定的証拠」を紹介します。
スマホやカーナビの履歴
浮気中の男性はあらゆる痕跡を消去しようとするもの。
でも、スマホの着信履歴やLINEのトーク履歴、カーナビの履歴など普段は消去しないようなデータを消去していると、大抵の場合不自然な履歴件数になっているはずです。
スマホの予測変換
男性がスマホから浮気の痕跡を消す際に見落としがちな部分が、文字の予測変換。
リセットしていない限り、浮気相手の呼び名が１文字打っただけで出てくる可能性大です。
また、「す」を打ったら「好き」、「あ」を打ったら「会いたい」、「か」を打ったら「かわいい」など、普段自分とのやり取りでは出てこないワードが最初に出てくることもあるでしょう。
彼氏の持ち物
浮気中の男性は服を新調したりなど、持ち物が変化していくもので、中には絶対に男性の好みとは違う物もあったりするでしょう。
もし彼氏の部屋や車に見たことがない物や、明らかに彼氏の好みの物ではないものがあったら、どうして持っているのかを追及するのがおすすめ。
もしかしたら浮気相手からのプレゼントで、捨てるに捨てられない物という可能性があります。
彼氏の浮気を疑ったときは、まずは今回紹介した内容をチェックしてみてくださいね。
