【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年2月の運勢》
2月となりました。2026年の目標設定はお済みでしょうか？目標設定をしたら達成するためのプロセスを逆算してより具体的なものとしておきましょう。自分で決めていくことで自分の人生を歩いている実感があることでしょう。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年2月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
Slivenue（スリヴェニュー）
現状維持のとき。身の回りのお片付けをしてすっきりしてみましょう。自分には何が必要で何を求めているのか、ぼんやりしていたことの輪郭がはっきりしてくることでしょう。不要なものは手放してみてください。
Salasvan（サラスヴァン）
一年の中で一番運気の弱いときです。先を焦らずに英気を養う時間としてください。運気は停滞しているため新しいことを始めたり動くことは控えたほうがよいでしょう。ゆったりとした時間を過ごして頭も身体も休めましょう。
Bloomie（ブルーミー）
運気は弱く停滞するときです。受け身の運気のため自己主張は控えて周りの意見を尊重してみてください。また、判断が鈍り見間違いをしやすいときのため自分で決断したりせず、流れに身を任せていくのがよいでしょう。
Ganarbien（ガナービアン）
運気は徐々に上昇傾向にありますが、本格始動は6月となります。それまでにリサーチをするなどしてしっかり準備をしておきましょう。これから自分はどんな道を歩んでいきたいのか。今後のプランを立ててみましょう。
Palansophie（パランソフィー）
年運は弱いためお金に関することを気をつけたいとき。お金を増やすことを考えるよりも今あるものを維持することにフォーカスしてみてください。どんな事情があろうともお金の貸し借りは控えたほうがよいでしょう。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
再会運のあるときです。昔お世話になった方や懐かしい人、最近ご無沙汰の方に連絡をしてみるタイミングとしてよいでしょう。再びのご縁がつながりそうです。気負わずにコミュニケーションをとってみてください。
Parvie（パルヴィー）
気持ちが浮つきがちなとき。運気は弱くクリアではないため自ら何かを決めたり動いたりすることは控えたほうがよいでしょう。自分を過信せずに素直に周りの人を頼ったり、アドバイスに耳を傾けてみてください。
Surlouis（サールイ）
今年の中で一番運気の強いときです。運気の後押しを力にあなたの希望や願いを叶えていきましょう。遠慮したり心配したりせずにやりたいことはまずやってみてください。行動していくことで道が開けていくことでしょう。
Devality（ディヴァリティ）
運気は弱く停滞するとき。疲れがでやすいときのため無理はしないで健康管理をしっかりしておきましょう。また、現状維持のため自ら動くと思わぬトラブルごとに発展しそうなときです。動くのは３月を待ちましょう。
Deviage（デヴィアージュ）
決断するのに良いときです。小さなことでも大きなことでもここで決断しておくことが重要です。あなたが決断することで追い風もさらに大きなものとなるでしょう。よりはっきりとした道筋がみえてくるはずです。
Hanuexy（ハヌークシィ）
受け身で現状維持の年運のため、自己の成長のために時間を費やすとよいでしょう。後回しになっていた勉強に取り組んだり本を読むことで知識を増やしたり、今後のためのインプットの時間としてみてください。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞