LE SSERAFIM「Perfect Night」で通算2曲目となるSpotify5億回ストリーミング突破達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが「Perfect Night」でSpotify5億回ストリーミング突破を達成した。

■5億回再生突破はこれで2曲目で、通算16曲が億超えの大人気！

1月30日にLE SSERAFIMの初の英語デジタルシングル「Perfect Night」が、Spotifyで5億15万198回再生され、グループ通算2曲目のストリーミング再生5億回以上を記録した。昨年2月にストーミング再生4億回を突破してから約1年後に、さらに追加で1億回再生を記録するという根強い人気を証明した。

「Perfect Night」は、気が合う仲間と一緒なら完璧ではない一日も楽しむことができるという希望に満ちたメッセージが込められた楽曲で、HUH YUNJINが作詞に参加。2023年に楽曲リリースしてから韓国の主要音楽チャートであるサークルチャートが発表した、2025年の多数の部門で上位に入った。

さらに「Perfect Night」のMVは、世界的な人気ゲーム『オーバーウォッチ2 』とのコラボレーションで制作され、K-POPファンだけでなくゲームユーザーにも話題となった。

LE SSERAFIMは、「ANTIFRAGILE」が6億回以上を達成しており「Perfect Night」が5億回以上となった通算2曲目となる。他の曲も億単位の再生回数を記録しており、Spotifyで通算16曲がストリーミング再生1億回以上を記録している。

■【動画】LE SSERAFIM「Perfect Night」MV

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp