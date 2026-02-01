桃月なしこが1月27日発売の「FLASH」の表紙に登場。アザーカット5枚が公開された。

桃月なしこ

桃月なしこ

現在放送中のドラマ『令和に官能小説作ってます』で地上波連続ドラマ初主演を飾った桃月なしこ。これまで、MBS／TBSドラマ『灰色の乙女』、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』、BS松竹東急・水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』、FOD／フジテレビ『エリカ』、日本テレビ・ショートドラマ『セイサイのシナリオ』などに出演し、着実に活躍の幅を広げている。

加えて、2025年3月に関西テレビで放送され、世界配信も行われたアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』に出演、同シリーズの次作となる『NINJA WARS』への出演も決定している。

また、宣伝大使も務めるTVアニメ『不器用な先輩。』では、ゲスト声優として秋月ナシコ役を担当するなど、ドラマ・映像作品のみならず、声優分野においても精力的に活動している。

桃月なしこ コメント

◆「FLASH」表紙掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

前回の登場が1年ぶりだったのですが、今回は1年も待たずとも表紙を飾ることができてとてもうれしく思います！

◆今回の撮影で、お気に入りの衣装や印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

今回の撮影日は誕生日の4日前だったのですが、現場でサプライズのお祝いをしていただき、撮影終わりにはケーキまで用意していただいて、今年一番最初に「おめでとう」を言ってもらえたのがとてもうれしく印象に残っています。

部屋着に白のコットンランジェリーから、黒のレーシーなランジェリー、水着まで全5ポーズを撮っていただき、どの衣装もかわいかったのですが、個人的には全身真っ白な部屋着がかわいくてお気に入りです。

事前に、30歳を迎えた私の「清楚な美しさ」や「大人の上品さ」を表現したいというお話を伺っていたのですが、あまり年齢を気にしていないので、その点は表現できていたか分かりません…笑

ロケバスではうなぎの卵とじ弁当まで用意していただいて、心もおなかも満たされた一日でした。

◆ポケモン、ちいかわ、麻雀、ラーメン、謎解きと推し活が止まらない桃月さんですが、今後新たにハマりそうなことや、気になっているジャンルはありますか？

いやー、もうこれ以上は増やしたくないですね！

今の趣味だけで本当に時間もお金も足りなくて（笑）。

ちいかわを好きになったおかげで、今まではポケモングッズだけを集めていたのに、そこにちいかわグッズまで加わってしまって、もう家の中が大変なことになっています。

置く場所が本当になくて、これ以上増えたらどうしよう……って常に悩んでますね。

しかも今度オープンするポケパークのチケットも無事に取れていて、行ったら絶対にグッズをたくさん買ってしまうと思うので、今からどこに置こう？って頭を抱えています（笑）。

最近だと麻雀では、初めて国士無双という役満を出すことができて、それが本当にうれしかったです！

謎解きも今年はまだ一度も失敗していなくて、このまま成功率をどこまで上げられるか挑戦していきたい気持ちもありますし。

なので、今の趣味だけで正直お腹いっぱいですね（笑）。

◆いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが応援してくれるおかげで、こうして一年もたたずにまた表紙を飾ることができました！

今年もさらに飛躍できる年になるよう頑張っていくので、応援してもらえるとうれしいです。

