さり気ないけど本気の証。男性が本命女性にする「無意識行動」
男性は本命の女性ができると、相手の女性を振り向かせようとアピール行動が増えていくもの。
そこで今回は、そんな男性が本命女性にする「無意識行動」を紹介します。
好きな女性の視界に入るように行動する
男性は本命の女性に対して、自分自身の存在をアピールしようとするもの。
そのため、本能的にできるだけ本命女性の視界に入ろうとするでしょう。
そして、女性に自分の存在を気付いてもらえるように視線を送ってきたりもします。
会話時のリアクションが大きくなる
男性は本命女性と会話するチャンスがあると、できるだけ自分を印象付けようとします。
そのため、他の人と会話する時よりも声が高くなったり、リアクションが大きくなったりするものです。
特に普段は論理的に話をする男性ほどわかりやすく、少々大げさに共感や肯定をリアクションをすることも。
また、できるだけ会話が途切れないように、会話を長引かせようともするでしょう。
本命の女性の前では無意識のうちに普段と行動が変わる男性は少なくないので、身近に今回紹介した行動をしている男性がいないか、ぜひ確認してみてくださいね。
