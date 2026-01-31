３ヶ月かけて約10kg減量成功。生活習慣を改善して健康的に痩せる【簡単ダイエットテク】
ダイエットに取り組むなら、自分の望む成果を出したいもの。それに、ダイエット成功後も体型キープしていくためには“生活習慣を改善して健康的に痩せるのが近道”と言えるでしょう。そこで参考にしたいのが、３ヶ月かけて約10kg減量成功し、その後も体型をキープし続ける主婦のアケミさん（32歳）が実践した【簡単ダイエットテク】です。
生活習慣を改善して健康的に痩せる簡単ダイエットテク
アケミさんが実践した生活習慣を改善するアプローチは“ダイエットの王道”とも言える内容でした。
ダイエット前、週に１〜２回は近所をウォーキングしたり、週に１回はスポーツジムで運動していたというアケミさん。それでも体重キープが精一杯で、なかなか減量につながらなかったと振り返ります。そこで一念発起して始めたのがパーソナルトレーナーを付けてのトレーニングでした。
お腹や下半身など、引き締めたいパーツに集中的にアプローチできる適切なプログラムを体力に合わせて作ってもらえたことで効率的にトレーニングできたそうで、２週間ほど続けると目に見えて引き締め効果を実感。ダイエットのモチベーションが「ますます上がった」と言います。
（２）食生活ではタンパク質の摂取を重視
「ダイエット中は炭水化物は絶対NGだと思っていた」そうですが、パーソナルトレーナーの方に食事内容を見てもらうことで、「炭水化物を適量摂りつつダイエットに効果的な献立を組めるようになった」とアケミさんは振り返ります。
アケミさんがテーマにしたのが“タンパク質を積極的に摂る”ということ。一口に“タンパク質”といっても、肉、魚、卵から摂れる“動物性タンパク質”、穀類や豆類などから摂れるのは“植物性タンパク質”と性質も異なります。そこで、様々な食材をバランス良く摂取することを心がけるようにしているそうです。
（３）体重ではなく“体のサイズ”を重視する
運動や食事をしっかり管理していっても、予想に反して体重が落ちてない、体重が落ちたとしても引き締めたいパーツに効果が表れないことも。そこでアケミさんはパーソナルトレーナーの方に勧められたように「体重を測ることよりも、体のサイズを測ることを日課にしていた」と振り返ります。
そして、「◯◯をもう少し引き締めたい」と感じたらパーソナルトレーナーの方に相談し、トレーニングの内容を見直してもらったと言います。
ダイエット成功にすれば自信が持てるようになるのはもちろん、ファッションもメイクも楽しみが広がるもの。ぜひアケミさんの例を参考に、健康的なダイエットに取り組んでみてくださいね。