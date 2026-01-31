彼女とはやっていけない…。男性が別れを意識する「女性の態度」
「彼との仲は順調」と思っていても、いきなり彼の方から別れを切り出されてしまうことも。
彼は何が気に入らなかったのでしょうか？
そこで今回は、男性が別れを意識する「女性の態度」を紹介します。
自分の話をきちんと聞いてくれないから
会話をすると、いつも自分の話しかしない女性に、だんだん嫌気を刺してくる男性は少なくありません。
いつも笑顔で彼女の話を聞いている男性も、多少なりとも「自分の話を聞いてほしい」と思っているもの。
自分の考えや意見を聞き入れてくれないから
彼女から相談された時に伝えたアドバイスや、ちょっとしたことで自分の考えを伝えても、彼女から聞き流されてしまうと彼氏はかなり凹みます。
そうなると、彼氏としては自分を軽視されていたり、無視されていたりするような気分になるのでしょう。
たとえ彼氏の考えや意見が受け入れ難いものだとしても、最初からスルーするようなことはせずに、一旦受け止める姿勢を見せることがとても大切です。
優しさや思いやりがないと感じたから
彼女からの優しさや思いやりを感じられずにいると、男性は別れを意識するようになります。
例えば彼氏が体調を崩した時、彼氏としては彼女に気を遣って「何もしてくれなくて大丈夫だよ」と伝えますが、そこで本当に何もしないでいると、彼氏は「少しは心配してほしい」と思うでしょうし、見放されたような気持ちになってしまうでしょう。
過度な心配はお節介に思われてしまうものですが、どんな時でも優しさや思いやりを示そうとする姿勢は大切です。
彼と仲睦まじい関係を続けていきたいなら、ぜひ今回紹介した内容をヒントに自分の行動を見直してみてくださいね。
🌼別れを考え始めてしまうかも。男性が理解できない「彼女の行動」とは