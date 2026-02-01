SEVENTEEN・S.COUPS＆MINGYUスペシャルユニット、ポップアップストア9日間限定開催 “異星出身”キャラクターアイテムも
【モデルプレス＝2026/02/01】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPSとMINGYUによるスペシャルユニット・CxMのポップアップストア『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』が、1月31日よりオープンした。
【写真】SEVENTEENメンバー、レジェンドアーティストと2ショット
1月31日・2月1日に行われる愛知・IGアリーナ公演、2月5日〜6日に千葉・幕張メッセ公演を巡るユニット初のライブツアー『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN』の開催を記念して、1月31日〜2月8日の9日間限定で、東京で開催される。
『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』では今回の公演を盛り上げる日本公演オリジナルカラーの商品を含むCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY Official Merch.を販売。今回のラインナップの中での注目商品は、日常でも活躍しそうなCxM 1st Mini Album 「HYPE VIBES」に登場した異星出身のキャラクターKuute、ManteがデザインされたTシャツやジャケットなどのアパレル商品だ。その他にもショットグラスなどの遊び心が感じられるグッズもあり、各公演会場以外では手に入らない「CITY TICKET POUCH SET」の千葉公演バージョンも本POP-UP STORE限定で販売している。
POP-UP STOREに入ると、今回の公演のタイトルをモチーフにデザインされたロゴと商品が組み合わさった大きなディスプレイが目に入る。その横には、まるでアパレルショップのように配置された商品が飾られている。照明も通常の照明ではなく、ピンスポットのみの、少し暗い雰囲気で、公演のポスターの世界を再現している。公演のポスターはパーティー会場の入口の監視カメラで撮影したようなイメージでデザインされているが、本POP-UP STOREではCxMと同じような画角で監視カメラに映ることができるスペースもあり、足を踏み入れただけで『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY』の世界に没入できる店内となっている。（modelpress編集部）
開催期間：2026年1月31日（土）〜2月8日（日）
開催場所：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）
営業時間：全日 11：00〜19：00（JST）
※基本的には事前予約制／2月5日（木）〜2月8日（日）は15：00以降は予約なしの入場が可能（ただし混雑時は予告なしに整理券配布をする場合あり）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SEVENTEENメンバー、レジェンドアーティストと2ショット
◆SEVENTEEN・CxMのポップアップストアオープン
1月31日・2月1日に行われる愛知・IGアリーナ公演、2月5日〜6日に千葉・幕張メッセ公演を巡るユニット初のライブツアー『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN』の開催を記念して、1月31日〜2月8日の9日間限定で、東京で開催される。
POP-UP STOREに入ると、今回の公演のタイトルをモチーフにデザインされたロゴと商品が組み合わさった大きなディスプレイが目に入る。その横には、まるでアパレルショップのように配置された商品が飾られている。照明も通常の照明ではなく、ピンスポットのみの、少し暗い雰囲気で、公演のポスターの世界を再現している。公演のポスターはパーティー会場の入口の監視カメラで撮影したようなイメージでデザインされているが、本POP-UP STOREではCxMと同じような画角で監視カメラに映ることができるスペースもあり、足を踏み入れただけで『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY』の世界に没入できる店内となっている。（modelpress編集部）
◆『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』 開催概要
開催期間：2026年1月31日（土）〜2月8日（日）
開催場所：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）
営業時間：全日 11：00〜19：00（JST）
※基本的には事前予約制／2月5日（木）〜2月8日（日）は15：00以降は予約なしの入場が可能（ただし混雑時は予告なしに整理券配布をする場合あり）
【Not Sponsored 記事】