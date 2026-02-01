STARGLOW¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹À¹¶·¡£º£½Õ2nd¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹&¥Õ¥¡¥ó¥ß¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
STARGLOW¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¸ø±é¡ãWish upon a star¡ä¤ò1·î31Æü(ÅÚ)¡¢2·î1Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï²£ÉÍBUNTAI¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ç·×3¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°(2/2ÉÕ) 1°Ì¡¦Billboard JAPAN½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTop Singles Sales¡É(1/28¸ø³«) 1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖStar Wish¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´15¶Ê¤òÈäÏª¡£STARGLOW¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯µÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ìó1Ëü5Àé¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Èà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤Ï4·î1Æü(¿å)¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢STARGLOW¤È¤·¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñ17¤«½ê¤ò½ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ãSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡ä¤Î³«ºÅ·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
4·î1Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢CD¤Ë¿·Ï¿¶Ê3¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤½¤·¤Æ½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢2¶Ê¤ÎMusic Video¤È¤½¤ÎBehind The Scenes¤ò¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¤È¡ÖSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-¡×¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï½é²óÈ×A¡¦B¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤ÎPhoto Shooting Behind The Scenes¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡×¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤È¡¢Á´6·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãDEBUT SHOWCASE¡ÖWish upon a star¡×¡ä
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§https://starglow.lnk.to/Wishuponastar
Moonchaser
GOTH
My Job
´¶ÅÅ (Original Track: ÊÆÄÅ¸¼»Õ)
Í¥¤·¤µ (Original Track: Æ£°æÉ÷)
²¿ÍÍ (Original Track: SKY-HI)
KARATE KID
Love Myself ¡Ç26
Green Light
Blast Off
Secret Garden (Original Track: BE:FIRST)
PIECES -STARGLOW Ver.-
Star Wish
Forked Road
Moonchaser
¢£2nd Single¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
2026.04.01 CD Release
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡¡https://starglow.lnk.to/2ndSG
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê) (Á´ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ)¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê£
¢£½é²óÈ×A¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-61682/B
²Á³Ê : \2,695 (ÀÇ¹þ) / \2,450 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ãDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡ä¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ -Music Video-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ -Behind The Scenes-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Music Video-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Behind The Scenes-
¢£½é²óÈ×B¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-61683/B
²Á³Ê : \2,695 (ÀÇ¹þ) / \2,450 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ãDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡äSTARGLOW IS COMINGSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61684
²Á³Ê : \1,595 (ÀÇ¹þ) / \1,450 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢£BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVC1-61685/B
²Á³Ê : \4,620 (ÀÇ¹þ) / \4,200 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685
¢£BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+Blu-ray(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVC1-61686/B
²Á³Ê : \4,620 (ÀÇ¹þ) / \4,200 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686
¡ãDVD¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡ä (AVC1-61685/B¡¦AVC1-61686/B ¶¦ÄÌ)¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ -Music Video-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ -Behind The Scenes-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Music Video-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Behind The Scenes-STARGLOW IS COMINGSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ -Photo Shooting Behind The Scenes-
¢£BMSG MUSIC SHOP¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
[ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î12Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç]
BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)+¥°¥Ã¥º¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
Æ±º : CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º (¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤)
ÉÊÈÖ : AVZ1-61687
²Á³Ê : \3,795 (ÀÇ¹þ) / \3,450 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a
¢£¡ãSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡ä
SPECIAL SITE¡§https://starcruise2026.starglow.tokyo/
4/10(⾦) ÀéÍÕ¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21
4/25(⼟) ÆÊ⽊¡¦ÆÊ⽊Áí¹ç⽂²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë
4/29(⽔¡¦½Ë) ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾⼤¥Û¡¼¥ë
5/1(⾦) °¦ÃÎ¡¦Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
5/2(⼟) µþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
5/4(⽉¡¦½Ë) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
5/10(⽇) Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
5/31(⽇) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
6/10(⽔) ⼤ºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
6/12(⾦) ¿À⼾¡¦¿À⼾¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
6/14(⽇) ⾹Àî¡¦¥ì¥°¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
6/20(⼟) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»Ô⺠¥Û¡¼¥ë ⼤¥Û¡¼¥ë
7/5(⽇) ¿·³ã¡¦¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
7/10(⾦) ¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
7/11(⼟) ²¬⼭¡¦²¬⼭·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï⼤·à¾ì
7/19(⽇) ⽯Àî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
7/25(⼟) ²Æì¡¦ÆáÇÆ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È ⼤·à¾ì
◾️¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£3ºÐÌ¤Ëþ⼊¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨²ñ¾ìµ¬Äê¤Ë¤è¤ê°ìÉôÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️Ëç¿ôÀ©¸Â
1¸ø±é¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤âSTARGLOW Official Fan Club¡ÖSTARS¡×²ñ°÷¤ª¤è¤ÓB-Town¡ÒArchitect/Resident¡Ó²ñ°÷¸ÂÄê
◾️¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
STARGLOW Official Fan Club¡ÖSTARS¡×²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î2Æü(·î)18:00 ¡Á 2·î9Æü(·î)23:00
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§2·î18Æü(¿å)15:00 ¡Á 2·î23Æü(·î¡¦½Ë)23:00
B-Town¡ÒArchitect¡Ó²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î2Æü(·î)18:00 ¡Á 2·î9Æü(·î)23:59
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§2·î18Æü(¿å)15:00 ¡Á 2·î23Æü(·î¡¦½Ë)23:00
B-Town¡ÒResident¡Ó²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î19Æü(ÌÚ)15:00¡Á2·î25Æü(¿å)23:59
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§3·î5Æü(ÌÚ)15:00 ¡Á 3·î10Æü(²Ð)23:00
◾️¡ÖStar Wish¡×
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://STARGLOW.lnk.to/StarWish
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÁ´ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ¡Ë
001.Star Wish
02.My Job
03.Love Myself ¡Ç26
04.PIECES -STARGLOW Ver.-
¢¡½é²óÈ×A¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-61644/B
²Á³Ê : \2,695¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦Star Wish -Music Video-
¡¦Star Wish -Behind The Scenes-
¢¡½é²óÈ×B¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-61645/B
²Á³Ê : \2,695¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)
¡¦»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÅµ±ÇÁü(¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê)
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61646
²Á³Ê : \1,595¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVC1-61647/B
²Á³Ê : \4,620¡ÊÉõÆþ¡Ë
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢¡BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+Blu-ray(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVC1-61648/B
²Á³Ê : \4,620 (ÀÇ¹þ) / \4,200 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
DVD¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ (AVC1-61647/B¡¦AVC1-61648/B ¶¦ÄÌ)
¡¦Star Wish -Music Video-
¡¦Star Wish -Behind The Scenes-
¡¦STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE »×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ø]
¡¦Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-
◾️STARGLOW DEBUT SHOWCASE¡ØWish upon a star¡ÙÇÛ¿®
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ãSTARGLOW DEBUT SHOWCASE¡ØWish upon a star¡Ù¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢STARGLOW Official Fan Club¸ÂÄê¤ÇB with U¤Ë¤ÆÈÎÇä·èÄê¡ª
¢§¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÆÃÅµ¡Ë
¡¦Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê²èÁü
¡¦ Special Message Movie
¢¨¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¤Ø·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§STARGLOW DEBUT SHOWCASE¡ØWish upon a star¡ÙÇÛ¿®ÆâÍÆ
¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ (Full ver.)
ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://bmsg.shop/pages/starglow-debut-showcase-wish-upon-a-star
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨STARGLOW Official Fan Club¸ÂÄêÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤´Æþ²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Æþ²ñ¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡STARGLOW ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡STARGLOW ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡STARGLOW ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡STARGLOW ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡STARGLOW ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok