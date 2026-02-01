muque、2ndフルアルバム『GLHF』リリース決定＋春ツアーにアジア5都市での追加公演も
muqueが4月15日(水)に2ndフルアルバム『GLHF』（読み：グッドラックハブファン）をリリースする。これに伴い、3月から予定されていた全国ツアーも正式タイトルが決定し。5都市のアジアツアーも追加した＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞となったことが発表された。
今作のアルバムタイトル「GLHF」は、“Good Luck, Have Fun”（グッドラック・ハブ・ファン）の略で、ゲーム開始前などに相手へエールを送る際に使われるスラング。収録曲にはTVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」や、CLAN QUEENをfeatに迎えたロックナンバー「Dancing in my bad life(feat. CLAN QUEEN)」をはじめ、今のmuqueを象徴する全10曲を収録予定だ。初回生産限定盤には2025年7月31日に開催されたワンマンライブ＜MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !” @ Zepp Shinjuku＞の模様を収録する。
また、アルバムのリリースに向けて新ビジュアルも公開された。今作のクリエイティブディレクションを手がけたのは、櫻坂46やDa-iCEなど数々の作品を手がけてきたTOCCHII。「三原色」をコンセプトに赤・緑・青それぞれ異なる波長を持つ三つの光を、muqueの3人になぞらえ、個々の個性が交差する瞬間をビジュアルで表現した。三つの光が重なるとき、白はただの白ではなく、無数の感情を孕んだ“始まり”へと変わる。
アルバム発表にあわせ、3月から開催予定のツアータイトルも＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞に正式決定した。これまでに発表された日本全国14ヶ所の公演チケットは、現在先着先行受付中。アジアツアーのチケット詳細も順次発表予定となっている。
■2ndフルアルバム『GLHF』
2026年4月15日(水)リリース
全10曲予定
詳細は後日発表
◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞
2026年
3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00
3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00
3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00
3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00
3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00
3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00
3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00
3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00
3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00
4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00
4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00
4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00
4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00
4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00
6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre
6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House
6月25日(木) HongKong・PORTAL
7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei
7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL
▼チケット
All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込）
○Zepp公演のみ
All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）
2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）
※別途ドリンク代必要
※未就学児入場不可
※枚数制限4枚
※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定
＜チケット申込はこちら＞
https://eplus.jp/muque/
◾️ライブ出演情報
◆＜Chilli Beans. “good days tour”＞大阪公演
2026年2月14日（土）Zepp Namba
開場17:00 / 開演18:00
出演：Chilli Beans. / muque
◆＜SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026 -MONSTER baSH × I♡RADIO 786-＞
3/22(日) @ (有料会場)：festhalle / オリーブホール / DIME / MONSTER / TOONICE / SUMUS café
(無料会場)：瓦町駅地下広場 supported by ESP
パス交換10:30 / 開場11:00 / 開演11:30(予定)
【公演詳細】https://www.duke.co.jp/src/
◆＜EIGHT BALL FESTIVAL 2026 supported by GROP＞
3/29(日) @CONVEX岡山
開場11:00 / 開演11:30
※muqueは【STRIPED STAGE】 に出演
【公演詳細】https://eightballfestival.jp/
◆FM FUKUOKA 55th Anniversary FINALE＜ｍuque×シャイトープ スペシャルライブ〜カーニバルはいつまでも〜＞
3/31(火) @福岡BEAT STATION
開場18:00 / 開演18:30
【出演】muque / シャイトープ
【公演詳細】https://fmfukuoka.co.jp/event/1626.html
関連リンク
◆muque オフィシャルサイト
◆muque オフィシャルX
◆muque オフィシャルInstagram
◆muque オフィシャルYouTubeチャンネル
◆muque オフィシャルTikTok