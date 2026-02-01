◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）

新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

第５試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンがマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮と対戦した。

１月いっぱいでリーダーのＥＶＩＬが新日本プロレスを退団した「Ｈ．Ｏ．Ｔ」にとって新たなスタートとなる一戦。２・１１大阪でウルフのＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑戦する成田は、鉄柱攻撃、木づちでウルフの額を殴打。さらにリング上では、ヒザ十字固めで左膝にダメージを与えた。

一方のウルフは高速ブレーンバスターからのエルボードロップなどで応戦。試合は、ワトが１０分２１秒、通天閣ジャーマンスープレックスホールドでＩＷＧＰジュニア王者のＤＯＵＫＩからフォールを奪い次期挑戦者に名乗りを上げた。

１・４東京ドームからの連勝を「８」に伸ばしたウルフは「デビューして約１か月…１日１日自分が強くなってるって実感できてる」と胸を張り、大阪決戦へ「もっともっとステップアップできるようにやっていきます」と誓った。敗れた「Ｈ．Ｏ．Ｔ」は無言で闇に消えた。