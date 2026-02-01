ジ・エンプティ、彼らの青春時代と桜が見せる表情を重ねた新曲「桜ハナビラ」配信リリース決定
ジ・エンプティが、新曲「桜ハナビラ」を3月4日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、桜が見せるさまざまな表情を、彼らの青春時代と重ねて描いた楽曲になっているという。
そしてリリースに伴い、全国ツアー＜SAKURA TOUR 2026＞が開催される。東京にて初となるワンマン公演である下北沢SHELTERを皮切りに、ファイナルの4月15日のLIVE HOUSE CBまで、東名阪福にて開催。対バン相手は後日発表とのことだ。なおチケットのオフィシャル最終先行は、2月3日まで受付中だ。
◾️＜SAKURA TOUR 2026＞
2026年
3月18日（水）東京 下北沢SHELTER ※ワンマン公演
3月26日（木）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE
3月27日（金）愛知 Live House HUCK FINN
4月15日（水）福岡 LIVE HOUSE CB
※名阪福のゲストは後日発表
▼オフィシャル最終先行
2月3日（火）23:59まで
https://w.pia.jp/t/the-empty-2026/
◾️3rdデジタルシングル「桜ハナビラ」
2026年3月4日（水）リリース
No Big Deal Records
