ジ・エンプティが、新曲「桜ハナビラ」を3月4日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、桜が見せるさまざまな表情を、彼らの青春時代と重ねて描いた楽曲になっているという。

そしてリリースに伴い、全国ツアー＜SAKURA TOUR 2026＞が開催される。東京にて初となるワンマン公演である下北沢SHELTERを皮切りに、ファイナルの4月15日のLIVE HOUSE CBまで、東名阪福にて開催。対バン相手は後日発表とのことだ。なおチケットのオフィシャル最終先行は、2月3日まで受付中だ。

◾️＜SAKURA TOUR 2026＞ 2026年

3月18日（水）東京 下北沢SHELTER ※ワンマン公演

3月26日（木）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE

3月27日（金）愛知 Live House HUCK FINN

4月15日（水）福岡 LIVE HOUSE CB

※名阪福のゲストは後日発表 ▼オフィシャル最終先行

2月3日（火）23:59まで

https://w.pia.jp/t/the-empty-2026/

◾️3rdデジタルシングル「桜ハナビラ」

2026年3月4日（水）リリース No Big Deal Records