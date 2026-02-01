アントワープ綱島悠斗が移籍後20試合目で初ゴールを決めた

ベルギー1部アントワープのDF綱島悠斗は、移籍後20試合目の出場で初ゴールを挙げた。

本職の守備でも相手を寄せ付けず、好守に圧倒的なパフォーマンスを示した。

綱島は3バックの一角として3試合連続の先発出場を果たした。2点リードで迎えた後半4分、セットプレーからの二次攻撃でゴール前に攻め上がっていた綱島は、味方からの折り返しを冷静にゴールへと押し込んだ。カップ戦を含め、今季公式戦20試合目にして待望の移籍後初ゴールとなった。

試合は相手が早い時間に退場者を出したこともあり、終始優位に進めたアントワープが4-0で快勝を飾っている。綱島は得点シーン以外でも本職の守備が光り、攻守両面でチームの勝利に大きく貢献した。

値千金の一撃にSNS上では「きたあああああああああ」「綱島ついにー」「初ゴールおめでとう」「得点能力は高いから期待してるぞ」「俺等の誇り」「それにしても超ドフリーでしたね」「嬉し涙がビュワーって出た」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）