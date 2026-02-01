明石家さんま、大竹しのぶとの“離婚の原因の一つ”を告白 夜中に「どこ行くわけ？」…「きょう食べたいねん！」
お笑い芸人・明石家さんまが、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演した。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
さんまは、笑福亭鶴瓶とともに登場。「モノマネ」をめぐるトークでは、さんまの元妻・大竹しのぶが話題となり、口グセだという「バッカじゃないの？」をめぐって盛り上がった。
さんまは「俺が夜中にきなこ買いにいこうと思って準備してて…」とエピソードを切り出し「それが離婚の原因の一つになりましたね」と告白。鶴瓶は「なんで夜中にきなこ買いに行くの？」とツッコミ。
さんまは「（夜中にきなこを買いに）行こうとしたら、偶然おトイレでおりてきたんですよ、階段から」と語り、「どこ行くわけ？」「きなこ買いに行くねん」「バカじゃないの？…って言うたまま、座り込みはったんです」とやりとりを再現。「俺は普通やと思ってるけど、向こうからしたらこれはちゃうぞと」思う場面だったという。
鶴瓶は「あしたでええやんか！」と言うも、さんまは「大竹さんと同じ意見。違う、きょう食べたいねん」と強調。これに対して、黒柳は「（さんまの意見）私分かるわ」と同意していた。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
さんまは「俺が夜中にきなこ買いにいこうと思って準備してて…」とエピソードを切り出し「それが離婚の原因の一つになりましたね」と告白。鶴瓶は「なんで夜中にきなこ買いに行くの？」とツッコミ。
さんまは「（夜中にきなこを買いに）行こうとしたら、偶然おトイレでおりてきたんですよ、階段から」と語り、「どこ行くわけ？」「きなこ買いに行くねん」「バカじゃないの？…って言うたまま、座り込みはったんです」とやりとりを再現。「俺は普通やと思ってるけど、向こうからしたらこれはちゃうぞと」思う場面だったという。
鶴瓶は「あしたでええやんか！」と言うも、さんまは「大竹さんと同じ意見。違う、きょう食べたいねん」と強調。これに対して、黒柳は「（さんまの意見）私分かるわ」と同意していた。