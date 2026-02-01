おばあちゃんの愛あふれるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破し、「可愛すぎる…」「素敵なシーン」「こっちまで泣けてくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんに内緒で『子犬』をお迎え→扉を開けた瞬間に…『初めての出会い』】

初めて出会った瞬間

TikTokアカウント「shiratamatooreo」の投稿主さんは、チワワの『オレオ』ちゃん＆保護猫の『しらたま』ちゃんとの暮らしを紹介しています。今回投稿したのは、おばあちゃんへの素敵なサプライズ。実は、おばあちゃんは、オレオちゃんをお迎えしたことを知らなかったのです。

おばあちゃんが家に来ると、しらたまちゃんのケージがある部屋に入ったといいます。すると、そこには小さなオレオちゃんの姿が！！あまりに突然の出会いに、おばあちゃんは「あら！」「え～！？」と驚きを隠せなかったそうです。オレオちゃんも、おばあちゃんのことをキョトンとした顔で見つめていたとか。

涙が止まらない…

オレオちゃんの目線に合わせるように、その場にしゃがみこんだおばあちゃん。嬉しさが込み上げてきたのか、笑い出してしまったといいます。しかし、次の瞬間、おばあちゃんの目から涙が…。

実は、おばあちゃんは「けん」ちゃんという先代犬との別れから立ち直れないでいたようです。オレオちゃんの見た目は、大好きだったけんちゃんに瓜二つ。おばあちゃんは、今は亡きけんちゃんのことを思い出して泣いてしまったのでした。

猫ちゃんへの声かけも

おばあちゃんは、オレオちゃんを呼び、優しく抱きしめてくれたといいます。おばあちゃんの温かな愛に、オレオちゃんもペロペロお返し。すると、そこにしらたまちゃんがやってきました。

しらたまちゃんに友達ができたことが、おばあちゃんは嬉しかったようです。おばあちゃんを宥めるように擦り寄ってきたしらたまちゃんに、｢よかったねえ｣とナデナデしたといいます。こうして、おばあちゃんへのサプライズは大成功に終わりました。

おばあちゃんは、オレオちゃんのことが好きすぎて、今でもしょっちゅう家に遊びに来るのだそう。これからも、2匹に愛情を注ぎ続けてくれることでしょう♡

この投稿には「もらい泣きしちゃった」「みーんな幸せでいてほしい」「動物は偉大だなぁ」などの温かなコメントが寄せられています。

