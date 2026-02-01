あまり話題になっていないユニクロの厚底スニーカー。OnとHOKAの間くらいの履き心地で想像以上に良い

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

ユニクロといえば洋服、というイメージですが、最近はバッグの完成度がやたら高くて、気づけば「え、これユニクロなの？」と思う場面が増えました。

一方で、靴に関してはどうでしょう。街を歩いていると、ナイキやニューバランスあたりの着用率が高く、「ユニクロの靴、良いらしいよ」という声は、正直あまり聞こえてきません。

実は僕自身も、「靴はちゃんとしたブランドで買うもの」という意識が強いタイプ。ユニクロでスニーカーを探す、という発想自体がほとんどありませんでした。

そんな中、近所のユニクロをふらっと覗いたときに目に入ったのが、「ニットアクティブスニーカー」（6990円）。

ちょうどジム用のシューズも欲しかったし、仮に失敗してもギリ許せる価格かな、という気持ちで手に取ってみたのですが、結論から言うと…大当たりでした。

■プロアスリートとの共同開発で生まれた高機能な1足

このスニーカーは、ユニクロの「スウェーデンアスリートコレクション」の一足。スウェーデンのトップアスリートと共同開発し、機能性と日常使いのバランスを意識したシリーズなのだそうです。

そうした背景もあってか、細かいところまでよく考えられているのですが、まず「おっ」と思ったのが、アッパーと履き口がニット素材になっている点。足を入れた瞬間から窮屈さがなく、ストレスなくスッと履けます。

伸びがよく足なじみもいいし、通気性も申し分なし。新品のスニーカーで気になりがちな靴擦れも、今のところ感じていません。

かといって、「ニット＝頼りない」という印象はなく、ホールド感は意外としっかりめ。ランニングなどでも問題なく使えそうでした。

そして、このシューズで特に気に入っているのがソールです。ミッドソールはしっかり厚みがあってクッション性は良好。さらに、アウトソールには樹脂製のパーツが仕込まれていて、歩行時の横ブレも抑えられています。

履き心地をたとえるなら、Onのクラウド6とHOKAのクリフトンのおおよそ中間といった感じでしょうか。クッション性と安定感のバランスがよくて、歩いていてラクだなと素直に感じました。これなら、ランニングはもちろん、軽ハイキングにも使えそうです。

パーツやソールには鮮やかなブルーが使われていて、デザインのアクセントになっていますが、ぶっちゃけブラック（あるいはネイビー）のほうが合わせやすかったかな…と思いました。

とはいえ、全体としてはネイビー×ブラックのツートーンでまとまっており、アクティブなシーンだけでなく、休日のカジュアルな服装とも好相性。

ロゴも一切なく顔立ちはシンプルなので、上下を黒でまとめたセットアップに合わせて、ビジネスシーンに活用するのもアリかもしれません。

＊ ＊ ＊

価格は税込み6990円。ユニクロの中では少々お高めですが、一般的なスニーカーやランニングシューズの相場を考えると、正直かなりお手頃価格。ジムや通勤、休日の外出まで、この1足でカバーできると考えれば、むしろコスパは高いかもしれません。

気になった人は、ぜひ一度お店で履いてみてください。「へぇ、意外といいじゃん」と思ってくれるはずです。

