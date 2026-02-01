ゲームソフト販売・開発会社のコーエーテクモゲームスの公式Xは1月30日、投稿を更新。キャラクターへのバレンタイン・ホワイトデーのプレゼントを辞退することを発表しました。（サムネイル画像出典：コーエーテクモゲームス公式Xより）

ゲームソフト販売・開発会社のコーエーテクモゲームスの公式X（旧Twitter）は1月30日、投稿を更新。キャラクターへのバレンタイン・ホワイトデーのプレゼントを辞退することを発表し、ファンからはさまざまな声が寄せられています。

【投稿】コーエーテクモからの重要なお知らせ

「贈り物 辞退について」

同アカウントは「【お知らせ】バレンタインデー、ホワイトデーの贈り物 辞退について」とつづり、公式Webサイトのリンクを共有しました。リンク先では、「重要なお知らせ」とし、「受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます」と発表しています。

日ごろからスタッフや作品キャラクターへの贈り物はあるようですが、バレンタイン＆ホワイトデーは特に殺到することや、食品を受け取ることに対して慎重に検討した結果なのかもしれません。

さまざまな声集まる

この投稿には、「デスマフィンみたいの送られても困るしね！」「こういう告知無くても贈らない方がええよな」と共感を示す声や「公式にデジタルで何か送れるプラットフォームを…」といったアイデアが上がっています。

中には「恵子会長へは…」「送るなら襟川恵子会長に送りたい」「襟川夫妻に送りたい人多いだろうなあ…」と、同社の創業者である襟川恵子氏の名前を挙げる人もいました。

(文:勝野 里砂)