【2026年2月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
のんびりやっていく
・全体運
守護星・土星が動いて、人生に深みと厚みが備わっていきます。量よりも質を心掛けて、物事にじっくりと取り組んでいきましょう。何事も時間をかけると、よい評価につながっていくため、納得のいくまで手を入れていきましょう。仕事は、俯瞰で捉えると最適解が見えてきます。
オフは、創作意欲を大事に育てて。何かを作りたいと思ったら、ヘタの横好きでいいので、とりあえず、やってみて。小説や音楽、アートなど、思いを形にするチャンスです。流行の編み物やクラフトも楽しめるはず。居心地の良さ、快適さを求めるとツキが上がっていくため、生活環境の改善も視野に入れましょう。リフォームや住み替え、家電の買い替えなどで、QOLを高めて。
・社交運
力になりましょう。身近な人を支える気持ちでいると、人間関係が好転していくはず。その場しのぎで力を貸して、サポートに徹するよりも、問題の根本解決に乗り出すのもオススメです。声を上げれば、システムも変えられることに気づいて。金運は、上昇中。収入アップの道を模索していきましょう。オフは、付き合いよく。特に、地元の集まりや親戚づきあいなど、あなたの根底を支える関係を丁寧にケアしておくと、幸運が育ちます。
・恋愛運
恋は、自由度高く。互いにやりたいことがあるなら、多少会わなくてもいいと割り切って。新しい出会いを求めている人は、グループレジャーに参加して。気になる人に近づくなら、あえてバレンタインスルーがいい感じ。
ラッキーポイント……ベージュ、デニム、手袋、植物園
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
