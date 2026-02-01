【2026年2月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
“通い”にツキが
・全体運
意欲、行動力が高まって、新しいことにチャレンジできるでしょう。成功のポイントは、継続です。ワンデーレッスンなど、単発の習い事やイベントではなく、繰り返し足を運べる場所を求めていきましょう。スクールやサークルに参加する、場所を借りるなど、やりたいことの精度を上げていく仕組みを作って。通信講座なども悪くないのですが、リアルなつながりを求めていくと仕事場や自宅以外の居場所が作れて人間関係も大きく花開くはず。
オフは、伝統文化に目を向けて。歌舞伎や落語、大相撲など、昔ながらの世界のよさに気付きそう。仕事は、得意分野で頭角を現しそう。ヤル気をアピールするのもオススメです。熱意がチャンスを引き寄せるはず。
・社交運
人間関係は広がっていく分、希薄になっていきます。あなたはそんなつもりがなくても、傍から見ると、付き合いが悪い、そっけないと思われてしまうことも。やりたいことも次々に見つかるし、新しい知己を得られるタイミングなので、時間を割けない分、心を砕いていくといいでしょう。「その後」を思いやる一言を添える、用事に間に合わなくても顔を出すなど、行動で示しましょう。思いつきで誘うのもいい考え。殊の外喜ばれます。
・恋愛運
恋は、積極性がモノを言います。「試しに付き合ってみない？」で、さらっと声をかけると、あっさりOKされそう。いいところを見せようとせずに、自然体で向き合うのが良さそうです。バレンタインは、実用品を添えて。
ラッキーポイント……レッド、セットアップ、バングル、近道
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
