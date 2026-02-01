【2026年2月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）総仕上げと解放
緊張と弛緩（しかん）
・全体運
物事を完成に導いていく土星が、最後の大仕事をしようとしています。この流れを受けて、むちゃぶりや突貫作業を請け合うことになるかも。レベル上げのつもりで、受けて立ちましょう。ハードな作業でもやりがいはあるし、ここを潜り抜けることで、実力と自信が養われるでしょう。15日以降は、流れが一段落してリラックスムードへ。休める時は、しっかりと心身を休めていきましょう。自覚している以上に疲れがたまっているので、大事を取って。
・社交運
少数精鋭に切り替わりそう。これまでは、みんなと仲良く、チームやグループで動きたい気持ちが強かったはず。でも、大勢で足並みを合わせていかなくてもいいかという気持ちになりそう。本当に会いたい人、話したい人だけを残して、少しずつ疎遠になっていくかも。それだけ、自分の時間が大事になっているというサインです。一人の時間、自由を尊重していくと、人生のバランスを取り戻せるでしょう。憧れの土地への旅行も有意義。
・恋愛運
恋は、後半動きそう。前半はタイミングが合いにくくても、そういう仕様と割り切って。うるさくしないで、時の経過を待ちましょう。デートは、いちご狩りなど、春めいたプランで。新しい出会いは、紹介に期待を。
ラッキーポイント……ピンク、ハイネック、ワイドパンツ、プラネタリウム
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)