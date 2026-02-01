【2026年2月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
一歩前へ
・全体運
自信が湧いてくるでしょう。なんだかうまくやれる、そんな不思議な感覚に満たされそう。新しいことに挑戦してみて。例えば、習ったことを披露する、作品を売りに行くなど、これが自分というアピールをしていくのです。今の時代、「どう魅せるか」「どう売るか」で悩んでしまうと思いますが、「こうするといいかも」を実行に移せば大丈夫。
まず、今のあなたが無理なくやれることで第一歩を踏み出しましょう。このまま進んでいけばいい、または、ちょっとやり方を変えた方がいいかも……的な実感がつかめるはず。これ、やってみないといつまでたっても分からないままです。失敗を恐れず、あなたらしく、何かを始めると、よい流れを呼び込みます。
・社交運
長く付き合えるご縁が生まれます。上司と部下、師弟関係など上下のお付き合いになるはず。尊敬をベースに丁寧に接していくと、よい関係が築けるでしょう。友情は、誘う側に回ると喜ばれそう。イベントやレジャーなど、ざっくりプランで声をかけてみて。話すなら、1対1が盛り上がりそう。オフは、エンタメに目を向けましょう。ワクワクドキドキする時間を過ごせそう。仕事は、連絡と相談をマメに。副業の段取りを組むにもよい時です。
・恋愛運
恋は、強く引き合います。会いたいと思ったら、バッタリ会えた的なミラクルも起こりそう。バレンタインなど、告白のチャンスもいっぱいです。デートは、テーマパークなど楽しめるスポットへ。出会いは、仕事の延長に。
ラッキーポイント……ゴールド、ロゴデザイン、モチーフバッグ、公園。
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）進化と変化
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
