【2026年2月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
流れを作って
・全体運
淡々としたムード。やるべきことをこなすだけで、毎日が終わっていきそう。それなりのボリュームがあって、ノルマをこなすだけで、手一杯かも。でも、「疲れた」とすぐに根を上げてしまうようでは、それがあなたのキャパシティになってしまうはず。時間を意識して、メリハリをつけながらやっていきましょう。「最短の時間で終わらせる」とか、「今日中に仕上げる」など、自分で自分に制限をかけていくと頑張りが効くはず。
ギュッと凝縮して集中していくことで、余裕を作れるはず。それを未来への種蒔きに充てるのです。仕事を中抜けして、人に会う、イベントに参加して、また作業に戻る的な離れ業で、1日を立体的に使ってみて。可能性を広げましょう。
・社交運
いい刺激を受けられそう。頑張るフィールドや目指すべき場所が違っても、「やれることを全部やる」という姿勢で意気投合できるはず。夢を追いかけている人、目標を持って頑張っている人があなたの心を支えてくれるはず。憧れのアスリートのインタビューを読んだり、成功者のセミナーを受けたりするのもオススメです。仕事は、チームで動いて。気の合う仲間とグループで何かをするのもいい考え。オフは、模様替えを。気分転換になるはず。
・恋愛運
恋は、転換期へ。「こうしなければならない」という縛りが消えて、自由になれるでしょう。これにより、関係が解消したり、これまでの自分なら選ばない相手と仲良くなったりしそう。新しい関係性を大事に育てましょう。
ラッキーポイント……ホワイト、ニット、トートバッグ、友達のつきそい
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）ちょっと無理をして
流れを作って
・全体運
淡々としたムード。やるべきことをこなすだけで、毎日が終わっていきそう。それなりのボリュームがあって、ノルマをこなすだけで、手一杯かも。でも、「疲れた」とすぐに根を上げてしまうようでは、それがあなたのキャパシティになってしまうはず。時間を意識して、メリハリをつけながらやっていきましょう。「最短の時間で終わらせる」とか、「今日中に仕上げる」など、自分で自分に制限をかけていくと頑張りが効くはず。
・社交運
いい刺激を受けられそう。頑張るフィールドや目指すべき場所が違っても、「やれることを全部やる」という姿勢で意気投合できるはず。夢を追いかけている人、目標を持って頑張っている人があなたの心を支えてくれるはず。憧れのアスリートのインタビューを読んだり、成功者のセミナーを受けたりするのもオススメです。仕事は、チームで動いて。気の合う仲間とグループで何かをするのもいい考え。オフは、模様替えを。気分転換になるはず。
・恋愛運
恋は、転換期へ。「こうしなければならない」という縛りが消えて、自由になれるでしょう。これにより、関係が解消したり、これまでの自分なら選ばない相手と仲良くなったりしそう。新しい関係性を大事に育てましょう。
ラッキーポイント……ホワイト、ニット、トートバッグ、友達のつきそい
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)