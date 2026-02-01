【2026年2月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
いろいろチャレンジ！
・全体運
ポジティブ＆パワフルに頑張れそう。パッとひらめいたことを行動に移せるため、あなたの世界が大きく広がっていくでしょう。半ば、思い付きや勢い頼りのため、やってみたら、思っていたのとはちょっと違ったということも起こりそう。でも、それも、よい話のタネになるし、あえて違いを知るためにいろいろ比べてみたりするといいでしょう。迷ったら、両方買ってみる、利き○○をするのもオススメです。今月やるべきことは、見る目を養うこと、そして、気になる世界を確かめることと考えて。
後半は、闘志がわいてきそう。狭き門を目指すなど、自分を高めるチャレンジを始めて。オフは、旅行に幸運が。行ったことがない場所に足を運んでみましょう。
・社交運
ノリのよさが魅力になります。その場の流れで、「行こう」「やろう」で盛り上げていきましょう。ふっと我に返って、「なんでこれ、行くことになっているんだっけ？」とか、「そんなに話すことがないのに2人きりか」的な展開もありそうですが、実行すると楽しいので深く考えないのが一番！ 15日以降は、鍛える流れが生まれます。筋肉や実力を養成する時間を確保して。オフは、名所巡りへ。名前は聞いたことがあるを自分の目で確かめて。
・恋愛運
恋は、穏やかな流れへ。ときめきよりも安心、やすらぎを求めることになりそう。デートも、のんびりできるプランで。おうちで会う、合鍵をもらう、一緒に暮らすなど、ステップアップにもつながるはず。狙い目は年上。
ラッキーポイント……イエロー、リバーシブル、キャラクターグッズ、期間限定スポット
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
