冬に行きたいと思う「京都府の道の駅」ランキング！ 2位「舟屋の里伊根」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の澄み渡る空の下でのドライブは格別ですが、休憩がてら立ち寄る施設で温かいご当地グルメを楽しむのも醍醐味（だいごみ）の1つです。冷えた身体を癒やしてくれる、旅の目的地としても魅力あふれる拠点が注目を集めています。
All About ニュース編集部は2026年1月19〜20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたいと思う「京都府の道の駅」を紹介します！
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
2位：舟屋の里伊根（伊根町）／45票2位は「舟屋の里伊根（伊根町）」でした。舟屋で有名な伊根町にあり、伊根湾と舟屋群を望む絶景ロケーションが魅力。冬には雪景色とともに風情ある舟屋の風景が広がり、静かな港町の雰囲気を楽しむことができます。伊根湾を眺めながら地元の特産品を生かした料理を味わえるレストランも人気です。
回答者からは「冬の澄んだ空気の海景色を見下ろせる絶景スポットだから」（50代男性／大阪府）、「雪が積もった舟屋の景色がきれいそうで、冬ならではの雰囲気を味わえそうだから」（30代女性／石川県）、「伊勢湾の舟屋を一望できるらしいので、その絶景を写真に収めて海鮮系の食事を頂きたいです」（50代男性／埼玉県）などのコメントがありました。
1位：舞鶴港とれとれセンター（舞鶴市）／68票1位は「舞鶴港とれとれセンター（舞鶴市）」でした。日本海で水揚げされた新鮮な魚介類をその場で楽しめる巨大な海鮮市場として知られています。冬場は特にカニが人気で、多くの観光客が訪れます。周辺には観光スポットも多く、冬の味覚を楽しみながらドライブにも最適な道の駅です。
回答者のコメントを見ると「豊富な海鮮を堪能出来る道の駅で、冬はブリが最高に美味しいから」（30代女性／埼玉県）、「カニを中心とした新鮮な魚介類や海鮮料理が楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「港でとれとれという名前の道の駅ということは、新鮮な魚が食べられそうだから」（30代女性／広島県）といった声がありました。
