¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬½éÆü50µå¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÀä¹¥Ä´¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¡¢£±ÈÖ¤¤¤¤´¶³Ð¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±Æü¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£³ÚÅ·»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¿·²ÃÆþ¤ÎÂ§ËÜ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Ìó£µ£°µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ºÇ½é¤ËÎÏ¶¯¤¤¥ß¥Ã¥È²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£Åêµå¸å¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡½çÄ´¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µå¼ïÊÌ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤è¤ê¤â¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæ¤Ç¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ø¤Î¼«¿®¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¿Ãæ¤Ç¡¢º££±ÈÖ¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Î¿®¤á¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÏÊÆ´ü¤Ë¤â¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¹¥´¶¿¨¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æº£¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÁÛ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤òËÜÊª¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´°À®ÅÙ¸þ¾å¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£