¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛËÜÅÄ°¦¡¡½éÍ¥½Ð¤ØÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Ï³°ÏÈ£²Áö¡Ö¥Ö¥ó°®¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕ¡×¤Ï£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ°¦¡Ê£²£³¡áÀÅ²¬¡Ë£¸£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£³¤Î£Ó¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À³ùÁÒÎÃ¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ë¶þ¤·¤Æ£³Ãå¡£¡Ö£Ó¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´°ÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²¡¢£´¡¢£²¡¢£³Ãå¤ÈÂçÊø¤ì¤Ê¤¯Ãå¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£°£°¡¢£±£°°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡½®Â¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯»Ä¤»¤¿¤·¡¢¥Ú¥é¤È¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ½ÐÂ¤Ï·ë¹½¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ°È÷¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ëµ¡ÎÏ¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££´ÆüÌÜ¤Ï£´¡¢£¶ÏÈ¤Î³°ÏÈ£²Áö¡£ÂçÇÔ¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡Ö³°ÏÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ö¥ó°®¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¡£
¡¡½éÆü¤Î¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÍ¥½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍ¥½ÐÀë¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£½éÍ¥½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë³°ÏÈ£²Áö¤Ç¹¥Áö¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤ë¡£