¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Ûº´Æ£Íª¡¡ÁÀ¤¦¤Ï»Õ¾¢¡¦²¼½ÐÂîÌð¤È¤ÎÆ±»þÍ¥½Ð¡ÖÂ¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè£·£´²ó¥»¥ó¥¿¡¼¥×¡¼¥ëÇÕÁèÃ¥¥Ë¥Ã¥«¥ó¥°¥í¡¼¥ê¡¼¾Þ¶¥Áö¡Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Á¤ç¡Á¤¦¤À¤¤¡Á¡×¤Ï£±Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£Íª¡Ê£³£°¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ¤Î£²Áö¤ò£²¡¢£¶Ãå¤È¤·¡¢ÆÀÅÀÎ¨£±£±°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£¡ÖÂ¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤Î£³£¸¹æµ¡¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£²·î¤Î»°¹ñÃÏ¶èÁª¤Ç£Ç£É½é¾¡Íø¡¢£³·î¤Ë¤Ï¹¾¸ÍÀî¤Ç½é¹¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤³¤Î¾ì¤Ç¤â¡£¤½¤ì¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Î¨¤â¤Ä¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤âÎäÀÅ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤Ï»Õ¾¢¡¦²¼½ÐÂîÌð¤ÎÄ¾ÅÁ¡£¡Ö¥Ú¥é¤Î´ð½à¤Ï»Õ¾¢¤«¤é¡£½ÐÂ¤â¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â´ðËÜ¤Ï¿¤Ó¤òµá¤á¤ÆÄ´À°¡×¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Æ±µéÀ¸¤ÎÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£°û¤ß¤â¡£¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ÏÁ´¤Æ»Õ¾¢¡£½é¹¤Î»þ¤â·¤¤È¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎºâÉÛ¤òÄº¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç£²¿Í¤ÇÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½àÍ¥¤ÏÁ´ÎÏÀï¤À¡£