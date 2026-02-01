BLACKPINK・ジスがビハインドカット公開、完璧なビジュアルで魅了

ガールズグループBLACKPINKのジスがグラビア撮影現場で撮られたビハインドカットを通じ、まばゆい美貌を披露した。

ジスは2月1日、自身のSNSを通じてアパレルブランドのグラビア撮影中に捉えられた様々な瞬間を共有した。

公開された写真の中でジスは、ブラックのレザージャケットを羽織り、花を手にして優雅かつクールなオーラを放っている。撮影現場特有の感覚的な背景とジスのくっきりとした目鼻立ちが相まって、ビハインドカットでありながら完璧な構図を完成させた。

(写真=ジスInstagram)

続く写真でジスは、ピンクのニットにデニムパンツを合わせ、メルセデス・ベンツのコンバーチブルに寄りかかり自由な感性を表現した。

クラシックなオープンカーとジスのヒップなスタイリングが調和し、現場の洗練された雰囲気をうかがわせた。ジスは多彩なポーズを巧みにこなし、プロフェッショナルな一面を見せている。

撮影の合間に捉えられた素朴な日常も目を引いた。ジスは撮影現場の床にリラックスした様子で座り、猫に優しくおやつをあげる姿を見せるなど、現場の緊張感を和らげる温かな魅力を披露した。

(写真=ジスInstagram)

一方、ジスが所属するBLACKPINKは、最近3回目となるワールドツアー『DEADLINE』のフィナーレ公演を香港で成功させた。BLACKPINKは2月27日、ミニアルバム第3集の発売を通じた完全体でのカムバックを控えており、世界中の音楽ファンから熱い期待を集めている。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。