お笑いタレント明石家さんま（70）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）にゲスト出演し、芸人の大先輩との思い出を語った。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳徹子がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

さんまは落語家の笑福亭鶴瓶（74）とともにスタジオに登場。2人が初めて交流したのは、さんまがまだ駆け出しで、鶴瓶は既にラジオなどでは売れていたころだったという。

「1人で心斎橋を歩いていたら、兄さんが“お前、杉本（さんまの本名）言うのか”って近づいてきてくれはったんですよ。初めて先輩に優しく声を掛けていただいたのが、鶴瓶兄さんなんですよ」

芸人になってまだ右も左も分からないころで、先輩と話すことすら失礼に当たるという時代。「そこで優しく“君は杉本って言うのか。噺家（はなしか）になるのか”って」。初めて優しくしてくれた先輩の存在がうれしかったという。

ビル風に吹かれながら寒がっていると、鶴瓶はごちそうをしてくれたという。「大判焼きという、俺らは回転焼きって言うんですけど。それを“食べるか？”って。お金もないし、先輩もおごってくれはるんで、本当に感動して」と振り返った。

しかし、エピソードトークは徐々に鶴瓶いじりの展開に。「袋に2つ。1個30円なんですよ、あの時代。60円ですよ。それを、“食べ”って、凄いごちそうみたいに出すんですよ」。鶴瓶は「値段、言いな（さるな）」「俺にとっても、お金ない時代やからね」と反論した。

さんまが「60円でっせ？」と返すと、鶴瓶も「60円でも、そんななぁ！俺が優しさで30円の…値段いらんがな！」と猛反論。さんまも「これからの話（の展開で）、値段いるねん！この30円が貴重や」と言い合いに発展し、スタジオは笑いに包まれた。

さんまは「かんだら、湯気がほわっと出る出るような、寒い日でしたよ。普通の今川焼きの50倍、おいしかった」と感動を口に。「鶴瓶兄さんというのは尊敬できる、もの凄い人やと思ったら、それから、僕が売れ出して、売れるたびに番組で会うたら、“お前に今川焼き、おごってあげたよな？”って。会うたびにテレビで出てどうも〜って言ったら、“こいつに僕、今川焼きをおごりまして”って言うて」と笑わせた。

さらに「俺から言う言葉なんですよ。“兄さんに昔、今川焼きをおごってもらって”って言われて、“いやいや、そんな話はええがね”って言うのが、普通のかっこええ大人だ」とツッコミが。鶴瓶は「お前、1回も言えへん！」と猛反論していた。