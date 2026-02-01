菊地凛子さん主演、生方美久さん脚本のミステリードラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系、日曜午後11時15分〜）の第４回「ハッピーエンドは突然に」が2月1日、放送される。

【写真】居酒屋に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち

新潟のとある小さな居酒屋。店に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち。離婚した、元夫の幸助（錦戸亮）に呼び出された主人公・みつ子（菊地凛子）と、自称イケメン結婚詐欺師の中村（塩野瑛久）、そして頭から血を流しながら入ってくる刑事・並木（竹原ピストル）は、どういう訳か、席を共にすることに。そんな中、テレビには近くで起きた轢き逃げ交通事故のニュースが…。果たして誰が「嘘つき」なのか？

嘘つきだらけの居酒屋で繰り広げられる、怪しいクリスマスの夜の物語。

主題歌は、FUJIBASEの『yosuga』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、2月1日放送回のネタバレを含みます。

第4回あらすじ

みつ子と幸助のボーリング場での出会いを思い出し、少し照れるみつ子だが、またもや幸助の嘘が発覚し、落胆する。だが、幸助の正直な気持ちを聞いて、自分がついた嘘も正直に謝ることができたみつ子。



（『嘘が嘘で嘘は嘘だ』／(c)フジテレビ）

互いの正直な気持ちを話しいい雰囲気になったところで、気を利かせ席を外してあげる中村と並木だが…。

一夜に生まれた無数の嘘が、一つの線で繋がれていく――。