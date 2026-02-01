½é¤á¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï17ºÐ¡£12Ç¯¸å¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ËÄ©¤à­àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Î¹âÍüº»Íå¡á¼Ì¿¿¤Ï2014Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥á¥¤¥¯¤·¤¿»Ñ¤Ç¡Ä

¡¡6Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Àè·î23Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØÂåÉ½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡¦¹âÍüº»Íå(29)¡£Çò¤¤¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë¥À¥¦¥ó»Ñ¤Ç2014Ç¯¤Î¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ï17ºÐ¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÍü¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¹âÍüº»Íå¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ÎÁÇËÑ¤µ¤«¤é¤ÏÂçÊ¬Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤ÃÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î⁈¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹âÍü¤Ï2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¡¢18Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£22Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¡¦º®¹çÃÄÂÎ¤Ç4°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£