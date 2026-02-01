明石家さんま、約50年前“初めて優しく声をかけてくれた先輩芸人”を明かす「普通の今川焼きの50倍おいしかった」
落語家の笑福亭鶴瓶、お笑い芸人の明石家さんまが、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演した。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
約50年前、鶴瓶が後輩のさんまに初めて声をかけたエピソードが語られた。すでに鶴瓶は売れており、さんまが1人で心斎橋を歩いていたところ「杉本っていうのか？」と声をかけてくれたという。さんまは「初めて先輩が優しく声をかけてくださったのが鶴瓶兄さんなんですよ」と振り返った。
寒い日とあって、今川焼きを鶴瓶がさんまに「食べるか？」とおごったという。1個30円、2個60円。さんまは「普通の今川焼きの50倍おいしかった」としみじみ。
さんまのトークはここからで「僕がちょっと売れだして、売れるたびに、番組で会ったら、（鶴瓶が）『お前に今川焼きおごったげたよな？』って（言う）」と口撃。鶴瓶は「ちょっと待ってください」とタジタジだった。
