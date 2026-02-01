◇別府大分毎日マラソン（１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

エチオピアのゲタチョウ・マスレシャ（２５）が２時間６分４９秒で優勝。吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分３秒で日本人２位の３位と健闘した。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大のエース黒田朝日は５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。レース前日の３１日に行われた会見では「箱根駅伝にピークをもってきたので、ダメージが残りました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と話していたが、レースが始まってみれば、心配無用だった。「箱根駅伝を１０割とすれば５〜６割の調子でしたが、レースが始まれば全集中でした」と充実の表情を見せた。

先輩の吉田とのデッドヒートには敗れたが、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権はしっかりとゲットした。

学生３大駅伝９戦で区間賞６回、区間新記録５回、平均区間順位１・５６位。決して失敗しない。原晋監督（５８）は「体調が５〜６割なら、その１００％の力を出せるのが黒田朝日のすごさ」と称賛。マラソン１５戦１０勝のレジェンド瀬古利彦さん（６９）も「故障が少なくて、いつも力を発揮できることがマラソン選手として最高です」と絶賛した。

無限の能力を改めて証明した黒田朝日は「最終的には世界で戦える選手を目指しています」と言葉に力を込めて話した。２年後のロス五輪についても「ＭＧＣに出場できるのでチャンスがあれば狙っていきます」と意欲を示した。「シン・山の神」が目指す頂きは箱根の山よりもはるかに高い。