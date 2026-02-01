お笑いタレント明石家さんま（70）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。モノマネを披露する場面があった。

落語家・笑福亭鶴瓶とともにゲストに登場したさんま。トークテーマで「モノマネ」のカードを引くと、MCの黒柳徹子から「なんかやって」と雑なムチャ振りがあった。

「なんちゅう司会や！我々モノマネタレントとちゃいまんねんで！」と抗議するさんまだったが、黒柳には通じず。渋々「フッフッフ…殺しますよ」と人気漫画「ドラゴンボール」のフリーザのモノマネを披露した。

フリーザ役や、アニメ「アンパンマン」のばいきんまん役で有名な声優・中尾隆聖の直伝だといい、ばいきんまんについても「“はっひふっへほ〜”の“は”を強く言うと似るんです」と力説。鶴瓶と一緒になって「はっひふっへほ〜」と連呼した。

すると黒柳に真顔で首を振りながら「それは芸とは思えない」と言い放たれ、さんまは手を叩きながら大笑いだった。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。メモリアルにふさわしく、豪華18人のゲストたちが代わる代わる祝福に訪れた。