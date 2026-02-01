（台南中央社）南部・台南市の黄偉哲（こういてつ）市長は1月31日、福岡市役所西側ふれあい広場で開催されている「台湾祭in福岡2026」に参加し、台南産の農産品や水産品をPRした。



イベントは同30日から今月23日まで行われる。「春節台南ランタン祭」と銘打ち、台南市などが開催に協力している。



台南市政府の報道資料によれば、黄氏は台南産サバヒーのでんぶ（魚鬆）をトッピングしたルーロー飯や、台南名物のエビご飯（蝦仁飯）、タンツー麵（担仔麺）、マンゴーかき氷などを味わってほしいと話した。また、農産・水産加工品の試食品を来場者らに配った。



イベントは台南市の宗教施設、普済殿で今月12日から開催される「普済ランタンフェスティバル」（普済灯会）ともコラボレーションを行っており、会場には絵付けが施されたちょうちんが飾られた。



（張栄祥／編集：田中宏樹）