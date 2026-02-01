歌もダンスもなんでもできる驚くべき才能の持ち主の最年少 「CLOSE YOUR EYES」ソ・ギョンべさん


チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・ギョンベの7人から構成されるボーイズアイドルグループ CLOSE YOUR EYES。韓国の放送局JTBCを通じて放送されたオーディション番組『PROJECT 7』から誕生した多国籍ボーイズグループです。

昨年4月にデビューしてから着実に進化を遂げ、2025年11月11日にリリースした3rdミニアルバムは初動で50万枚を突破と絶好調！

2月に初来日単独ツアーを控えるメンバーたちに、ツアーへの意気込みやハマっていることについて聞いてきた今回。

最後は最年少のソ・ギョンべさんのインタビューをお届けします。

■ソ・ギョンベさんインタビュー

--ツアーへの意気込みはいかがですか？

ソ・ギョンベさん：ツアーを控えて楽しみが大きく、緊張もしていますが、今まで通りCLOSE YOUR EYESらしくうまくできるだろうと思っています。CLOSERを思いながら一生懸命準備をしています。

--リハーサルなどで印象的だったできごとはありますか？

ソ・ギョンベさん：初めてのツアーなのでファンの皆さんもたくさん期待していらっしゃると思います。

期待に応えられるようにステージの完成度やクオリティーに関して悩みながら話をすることが多いです。

--CLOSE YOUR EYES のお気に入りの曲を教えてください！

ソ・ギョンベさん：『Subtitled』と言う曲が一番好きです。僕が好きな雰囲気や感性が詰まっていて、聴くたびに心に残ります。歌詞とメロディーがあっているのでより愛情のある曲です。



--最近ハマっていることはなんですか？

ソ・ギョンベさん：最近は宇宙科学にハマっています。分かりやすいように上手に説明をしてくれるYouTuberの方の映像を見ながら関心を持っています。

--最近食べた韓国料理やお好きな韓国料理を教えてください！

ソ・ギョンベさん：最近食べたものの中だと石鍋ビビンバが一番記憶に残っています。色んな材料が入った栄養たっぷりの食事という点でもいいですし、最後にお湯を入れて鍋についたおこげを楽しめる。本当に最高の料理だと思います。

--日本で必ず食べる！という日本の食べ物やおやつがあれば理由もあわせて教えてください。

ソ・ギョンベさん：日本に行くとコンビニでお菓子を絶対に買います。日本でしか見ない美味しいお菓子が多く、楽しんで買い物をしています。

--オススメの韓国スポットを教えてください！

ソ・ギョンベさん：釜山の広安里です。夜景が本当に綺麗で、グルメも多く、遊ぶのに最高で、雰囲気もよく素敵な場所です。

CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN


＜コンサート概要＞

【東京】

2月10日(火)/2月11日(水・祝)

会場：Zepp Divercity(TOKYO)

【愛知】

2月13日(金)

会場：Zepp Nagoya

【大阪】

2月15日(日)

会場 : Zepp Osaka Bayside

※公演会場ごとに開演時間が異なります。

公演詳細はCLOSE YOUR EYES ジャパンオフィシャルファンクラブをチェックしてください↓

かわいらしさも残るビジュアルに、歌とダンスのスキルが素晴らしいと評判のチーム最年少のソ・ギョンべさん。どんどん成長する姿が印象的です。

新しい姿を見せ続けてくれるCLOSE YOUR EYES に期待が止まりませんね！

【PROFILE】

ソ・ギョンベ（SEO KYOUNGBAE）

韓国のオーディションサバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した韓国・日本・中国人メンバー7人組のアイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」メンバー。

生年月日は2008年9月29日、出身地は韓国。身長175cm。独学で練習し挑んだ『PROJECT 7』で見事デビューを掴んだチーム最年少。