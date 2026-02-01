「穏やかで独特な雰囲気のある素敵な国でした。あの雰囲気が今回の写真集のテーマにマッチしていると思います」

ロケ地・タイを振り返ってあまつまりなはそう語る。通算5冊めの写真集。押しも押されもせぬグラビアクイーンだからこそ、新しい一面も見せる必要があった。

「過去作のように “きれいで美しく幻想的” というところから少し抜け出し、妖しさや奇妙さもある作品にしたいと思いました。そのためにふだんは選ばないデザインの衣装や今までとは違う髪型、目の印象など、たくさんの挑戦をしてみました」

本作の撮影テーマは「現実と虚構の間で」。南国の楽園でありながら、欲望のるつぼのような側面も持つタイを舞台に、美しい海やプールで聖母のような微笑みを浮かべたと思えば、妖しげなナイトクラブでボンデージ衣装に身を包む―。2次元と3次元の間 “2.5次元”を標榜してきた彼女だからこそのアプローチとなっている。

「あまつまりなというモデルがどんなモデルなのか、どんな魅力があるのか、よくわかる写真集になっていると思います。多くの方に “2.5次元モデル” の空気感、距離感、イメージを楽しんでいただきたいです」

あまつまりな

12月28日生まれ 2・5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2・5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X（@R_Ap8_）、公式Instagram（@r_ap82_）にて

※あまつまりな5th写真集は3月13日発売！

※3月15日（日）にはタワーレコード渋谷店にて発売記念イベントを開催（詳細は後日発表）

写真・横山マサト

スタイリスト・大橋みずな

ヘアメイク・ムロゾノケイト（GiGGLE）