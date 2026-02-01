城島、松島、藤原がやってきたのは、北海道函館近郊。今回、狙うは「クロマグロ！DASH31年の歴史の中でも一度も釣れてなかった」

今年、豊洲の初セリで史上最高5億1030万円で落札されたのは、青森県大間産の243kg、マグロの王様・クロマグロ。

鉄腕DASHでは、クロマグロを釣るため何度となく戦いを挑んできたが、未だ叶わず。番組31年の威信をかけ、今年こそ絶対釣り上げたい、夢のターゲット！

クロマグロといえば青森県大間が有名だが、ここ北海道には「マグロのプロフェッショナルな方がいるから」マグロに魅せられ20年、我妻卓(わがつますぐる)。

大海原でマグロを見つける、経験と勘。200kg超えの巨大マグロも釣り上げさせるその腕を頼って、全国から予約が絶えないマグロ釣りのスペシャリスト。

「津軽海峡は広い。大間のマグロも、この辺(函館近郊)のマグロも同じマグロが回遊してる」「100kg超えてると脂ののりがいい」ならば、目標は100kg超え！

だが、意気揚々と出港した一行は、このあと“冬の津軽海峡"の洗礼を浴びることとなる…。

最近、クロマグロが出没したというポイントは、陸地からわずか数百メートル。海底から海に向かう駆け上がりに、エサを求めてやってくるマグロを狙う。

だが、「この揺れはヤバいって」この日、午後には日本列島に今季最強クラスの寒波到達との予報が。限られた釣り時間でヒット率を上げるべく、仲間の船も合わせて3隻で竿を出す作戦に。

とはいえ、この荒波の中100kg超えのクロマグロ、どう釣るのか？

「キャスティングで釣る」3年前、バショウカジキを狙った際、習得していた釣り方。

ルアーをできるだけ遠くへ投げ込み、竿を勢いよく引いて、魚が水面を走っているかのような動きを繰り返す。この動きで、マグロを誘き出し食いつかせる“誘い出し"という手法。

「波があった方が誘い出しにはいい」海が荒れていると、ルアーが波に乗って自然な動きになるためマグロの警戒心が薄れ食いつかれやすい。

カジキ用のルアーは10cmほどだったが、クロマグロ用となると23cmともう一回り大きい。つまり、このルアーに「かかれば100%マグロです」

と、城島気づいた「リール手巻き？」「キャスティングは1対1の手巻きでやる釣り」「世界一難しいフィールド(津軽海峡)で、世界一難しい釣り方で釣る」「男のロマンやなあ」

では、肝心のマグロはどこにいるのか？「(船の)下にマグロの群れ(魚群探知器)反応あり」深さ30m〜40mは、ルアーがマグロの視覚に入りやすく、絶好のチャンス。

できるだけ遠くへ飛ばすことで、ルアーが水面にいる時間が長くなり、クロマグロがかかる確率も高くなる。さらに、荒波がルアーに命を吹き込み、小魚を演出。

あとは辛抱強く投げ続けるのみ！が、刻一刻と津軽海峡が牙を剥き始める…。「(高波で)後ろの船横転しそう！」と、早くもその犠牲者が。初心者の松島が、船酔いで完全ダウン。

その間にも、城島、藤原が荒れた海で黙々と竿を振り続けるが、出航から2時間。

荒波・大雨・ノーヒットの3重苦が、気力も蝕み、寒波の接近でタイムリミットも迫る。「あと1時間、ラストチャンス」「ポイント移動しますね」

と、その時、船長に連絡が。「あっちの船にマグロかかったって！」仲間の竿にヒットが！その引きの強さ、クロマグロか？2隻を近づけ、竿を手渡し。

そして、気温1℃、大荒れの津軽海峡で40分に及ぶ激闘が始まる！「無理無理！これ1人じゃ無理です！」復活した松島も参戦するが「巻けない、巻けない、硬い、腕つりそう」

100kg超えは確実。「リーダーに変わります！」悲願のクロマグロ、バラすわけにはいかないと、意気込んだ城島だったが「これヤバい、(体)持ってかれるわ、危ない」

巻き上げた分、戻される、一進一退の状況。四方八方逃げ回るマグロ、船長は糸がスクリューに巻き込まれないよう船をコントロール。

マグロ釣り歴20年、佐藤さんに竿を委ね、松島、藤原も加参し総動員で。と、巨大な影が水面に見えてきたその時、「あ、竿折れた」約9万円マグロ用の強靭な竿が真っ二つに！

さらに、竿が折れた上にリールも破損、勝手に糸が出ていく状況。こうなると、船長にしか手に追えない。「(船長が)リールのとこ持って上げてる！見たことない」

満身創痍の竿とリールで、100kg超えのマグロを着実に引き上げる技術は、まさに神業。そして、40分の格闘の末、「ついに全貌が…！」「これが津軽海峡のクロマグロ！」

その重さで、「船がマグロ側に傾いてる」人力では不可能なので、チェーンで巻き上げる。「DASH史上初のクロマグロ、ついに！」

港に戻り、改めてサイズを測ってみると「長さは2m」そして、重さは「129kg！」

総動員で釣り上げた129kg津軽海峡のクロマグロ、どう美味しくいただくのか？

これまでエイやアジなど巨大魚を捌いてきた城島だが、「マグロは捌いたことがない」そこで、マグロ解体師の木村さんの手をお借りして。

まずは、ノコギリで尾っぽを硬い骨ごと切断。続いてカシラ、カマを切り落とす。「ここカマトロと呼ばれる、本当にごくわずかしか取れない(部位)」「若干、熟成してる感じ」

次に背中の身、脂ののったお腹側の身を切り落としたところで、「マグロ釣ったらお寿司は外せないでしょ」握っていただくのは、「鮨 銀座おのでら」坂上暁史。

城島には5年前、2000万円で落札した一番マグロの一片をご馳走してくださった恩人。DASH初クロマグロの赤身、プロの舌の評価は？「正直ここまで美味しいと思わなかった」

まずは、その坂上さん絶賛の赤身を、普段お店で使用している、おのでら特製の赤シャリで。「赤身ってこんなに味濃いの！？」

続いて、大トロ。「脂のってんのにこんなに軽いんや」さらに、「カワギシっていう皮すれすれの希少な部分がある」皮のすぐ内側の希少部位、カワギシ。

大型で脂ののりがいいマグロからしか取れず、その量はごく僅か。市場にはめったに出回らない幻の部位。そのお値段、1貫およそ5000円。「ふわっと脂がお口の中で溶ける」

この巨大クロマグロ、身質が最高なのは分かった。ならば、お寿司以外にも。

「マグロカツ。絶対美味しい」皮を剥いだ身に衣をつけ、直径1mの巨大鍋で170℃の油で5分。揚がるのを待つ間に、藤原たっての希望でカツに合うタルタルソースを。ゆで卵を潰し、玉ねぎ、マヨネーズを加えたら「アクセントで松前漬け」「数の子、北海道でとれたやつ」

そして、通常の170倍、マグロの1/4を豪快に使った巨大マグロレアカツの完成。「もうハンバーガーっすよ」「めちゃうまい！松前漬けタルタルの数の子のプチプチもいい」

さらに、「マグロの目玉を煮付けにしましょう」15分煮詰めれば「とろみがすごい」

捨てる所がないと言われるマグロ。東京寿司職人育成アカデミーの講師と卒業生計6名の職人さん達の手もお借りして、それぞれ身の特徴を活かしたお寿司400貫も。

今回、全長2m、129kgの巨大クロマグロ1匹で腹を満たすことができたのは217人！