ミスFLASH2026のソログラビア第2弾は、新人グラドルの美波那緒。

「デビューは2025年4月なので、まだキャリア1年足らずの新人です。水着姿になることに抵抗はありませんでした。水着撮影会で、ファンの方たちが撮影してくれた写真を見て『こんなにきれいに撮ってもらえるんだ』って感動して。喜びのほうが大きかったですね。好奇心が旺盛だからかな。たとえば何か気になることがあると、ずっと調べちゃうんです。特に好きなのが動物で、このあいだインターネットで検索しまくっていたら、いつのまにか8時間たっていて、ブラウザのタブが340個になっていました（笑）。

グラビアはずっと続けるのが難しい仕事なので、将来の展望についてもよく調べるんです。そこで私なりにたどり着いた答えがあって。田中義剛さんみたいになりたいんです。義剛さんって芸能界のお仕事は将来牧場をやるためにしていたらしく、結果見事に牧場経営を成功されたじゃないですか。すごく憧れます」

みなみなお

25歳 2000年10月26日生まれ 東京都出身 T158・B93（G）W60H90 2025年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。1月28日には3rdDVDがリリースされた。そのほか最新情報は、公式X（@_nao_minami）、公式Instagram（@_nao_minami）にて

写真・木村哲夫

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）