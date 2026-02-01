「2026年は “麻倉瑞季の年” にしたいので、グラビアをたくさん頑張りたいです！」

圧倒的存在感を見せる麻倉瑞季。最近はグラビア以外での活動でも注目を浴びている。

「e-sports活動を始めました。昨年から『La VISION。』というSTREET FIGHTER6がメインのプロチームに所属しているのですが、昨年タイでおこなわれた世界大会でメンバーが優勝したことに感化されて。私ももっと頑張りたいので、応援をお願いします！」

新たな挑戦をし続ける彼女だが、苦手なものもあるという。

「ご飯と汁物が混ざっている食べ物が苦手というか、食べられなくて（笑）。天津丼のようなあんかけご飯やお茶漬けって、好きな人が多いじゃないですか。ご飯にかかっていて唯一許せるのはカレーのみです！」

最後に、もうすぐバレンタインデーということもあり、ドキドキの思い出話を聞いた。

「高校生のときにクラスの女子みんなでチョコを作って交換することになって。私は生チョコタルトを作りましたが、気になっている人がチョコが苦手だったので、それと別にこっそりチーズケーキも焼いたんですよね。美味しかったと言われましたが、告白はできなかったです（笑）」

あさくらみずき

23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身

T150・B98（I）W62H90 2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。グラビアアイドル、俳優として幅広く活躍中。そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@mizuki_asakura_）にて

写真・TOYO

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・花房みなみ