米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが遠征先でオフを満喫。動物たちと戯れるオフショットがファンをほっこりさせている。

【画像】「いい笑顔」日本人美女、ラクダとニッコリ2ショット

WWE女子スーパースターのジュリアが日本時間1月29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同2月1日に開催されたWWEプレミアムメインイベント「ロイヤルランブル」などに出場するため訪れていたサウジアラビアでのオフの様子を公開した。

「世界を旅して、心が震える景色にまた一つ出会えた。今日も全身で感じてる」と綴ったジュリアは、広大な砂漠の風景やラクダ、ゾウと戯れる様子、ベルトを片手に遠い空を見つめる1枚など、WWE女子US王者として上陸した同国での充実した活動を報告している。

投稿には約3万件の“いいね”が押され、相棒キアナ・ジェームズを筆頭に多くの同僚レスラーからもリアクションが。ファンも「サウジアラビアで素敵な時間を過ごして」「いつものように美しいジュリアの写真が大好き」「いい笑顔」「楽しんでくれているようで何より」などとコメントしていた。

「ロイヤルランブル」では惜しくも敗退してしまったジュリアだが、同1月30日に先んじて放送されたWWE「SmackDown」では、同じ日本人女子スーパースターのイヨ・スカイと“日本語”で舌戦を繰り広げる場面も。イヨらが持つWWE女子タッグ王座への挑戦権を既に得ているジュリアにとっては、さらなるベルト戴冠のチャンスはもちろん、日本のファンにとっても胸熱なストーリー展開への期待がさらに高まっている。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved