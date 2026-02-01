¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É»Í¹ñÃÏ¶èÁª¡Û»°ÖºÀ¿»Ê¡¡¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤Ç½®Â¤â¹¥´¶¿¨¡Ö¼Ö¤Ê¤éËÍ¤Î¤Ï4000cc¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¹²ó»Í¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»°ÖºÀ¿»Ê¡Ê£µ£·¡á¹áÀî¡Ë¤Ï£¶£Ò¤ò£´¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¤Ç²÷¾¡¡£¡ÖÆÃ²½¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿¤Ó¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤Â¤Î±äÄ¹¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤«¤«¤ê¤â¡¢Æó¤ÎÂ¤â¤¤¤¤¡×¤È½®Â¤Ë¤Ï¹¥´¶¿¨¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ö¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê£²£°£°£°£Ã£Ã¤ÇËÍ¤Î¤Ï£´£°£°£°£Ã£Ã¤¯¤é¤¤¡£¤¤¤¤²»¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼Ö¤Î£Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²»¤À¤Í¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬·å°ã¤¤¤À¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñÃÏ¶èÁª¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¡Ê¤Þ¤ë¤¬¤á¡Ë¤Ë½éÀ©ÇÆ¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤È¤Ï¥Ú¥é¤¬°ã¤¦¤·¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È½ÀÆð¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ã¤¤»Ò¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤È¤«¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤â¡Ø¤Ê¤Ë¤¯¤½¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡£±¡¢£²¡¢£±Ãå¤Î¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤ÇÍ½Áª¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ëº£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£