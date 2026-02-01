BMSG新星STARGLOWデビューショーケース、3公演で1万5000人動員 セカンドシングル＆ファンミツアー決定
【モデルプレス＝2026/02/01】BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を1月31日〜2月1日の2日間にわたり開催した。
4月1日リリースのセカンドシングルは、CDに新録曲3曲を収録予定。そして初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには、好評を博したデビューティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル予定。さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。（modelpress編集部）
◆STARGLOW、セカンドシングル＆ファンミツアー決定
本公演は横浜BUNTAIにて2日間で計3公演で行われ、デビュー曲「Star Wish」をはじめ、全15曲を披露。STARGLOWの世界観と高いパフォーマンス力を余すことなく詰め込んだステージで、約15,000人の観客が会場を埋め尽くし、彼らのデビューを盛大に祝った。また、最終公演では4月1日（水）にセカンドシングル「タイトル未定」のリリース、STARGLOWとして初の全国17か所を巡るファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催決定が発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
◆STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」セットリスト
M1 Moonchaser
M2 GOTH
M3 My Job
M4 感電（Original Track：米津玄師）
M5 優しさ（Original Track：藤井風）
M6 何様（Original Track：SKY-HI）
M7 KARATE KID
M8 Love Myself’26
M9 Green Light
M10 Blast Off
M11 Secret Garden（Original Track：BE:FIRST）
M12 PIECES -STARGLOW Ver-
M13 Star Wish
M14 Forked Road
M15 Moonchaser
◆「STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-」概要
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦）愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）兵庫・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール（⼤ホール）
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール（⼤ホール）
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと（⼤劇場）
